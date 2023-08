How I Met Your Father la recensione della seconda stagione, disponibile su Disney+.

Lo scorso anno, con la recensione della prima stagione di How I Met Your Father, ci auguravamo una presa di posizione da parte di questo spin-off che lo avrebbe fortemente distaccato dall’originale, dandogli una sua identità. Dalla fine di luglio, la seconda stagione della serie è finalmente disponibile nella sua interezza su Disney+, mentre Hulu non ha ancora confermato la produzione di una terza (anche se con lo sciopero degli sceneggiatori in corso, bisognerà aspettare ancora un po’ per un eventuale rinnovo).

E quindi, una volta raggiunto il finale di stagione, è piacevole constatare che c’è stato un’evidente miglioramento nelle disavventure amorose di Sophie. Purtroppo però, c’è ancora qualcosa che è fuori posto, che lascia un’aria di incertezza sullo spin-off.

La trama della seconda stagione di How ...