Sin dai primi episodi, Il mistero dei Templari – La serie ha dimostrato di essere uno show in grado di intrattenere, nonostante una scrittura incapace di trovare una direzione ben precisa. Se in alcuni momenti il focus sembra essere l’esplorazione e il mistero, in altri subentra prepotentemente il teen drama. Questi due elementi, che sembrano parlare a target completamente differenti, faticano un po’ a ibridarsi, portando sullo schermo una narrazione dalla qualità altalenante e dei personaggi talvolta schizofrenici.

La scorsa settimana abbiamo assistito a un episodio incentrato su Billie Pearce, l’affascinante villain interpretata da Catherine Zeta Jones, e sul suo rapporto con la protagonista Jess Morales. La puntata di questa settimana, la settima delle dieci che compongono la prima stagione, ha lo scopo di portare avanti la storia principale e di fornire al pubblico nuove informazion...