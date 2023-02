La recensione del nono episodio della prima stagione de Il mistero dei templari – la serie, disponibile su Disney+

Nonostante un inizio scoppiettante, Il mistero dei Templari – La serie è una serie che ha dimostrato una qualità altalenante. Se le sezioni d’investigazione, pur con qualche leggerezza, ci sono piaciute, lo stesso non si può dire di alcuni momenti dal taglio po’ troppo adolescenziale. Non perché siano un problema in quanto tali, ma perché si fondono malamente con il racconto principale. Questi limiti non ci hanno comunque impedito di continuare la visione della serie, che fino all’ottavo episodio ha comunque saputo tenerci incollati di settimana in settimana.

“Un incontro con Salazar” rappresenta la penultima puntata di questa prima stagione distribuita in esclusiva su Disney+. Una puntata che ha il grande obiettivo d’introdurre un nuovo personaggio e di trainare la storia verso la fine della grande caccia al tesoro in corso ormai da due mesi. Scoprite insieme...