La recensione della stagione 2 della serie Incastrati, in arrivo il 2 marzo su Netflix

Per essere una serie comica, la stagione 2 di Incastrati ha una trama intricatissima e insolitamente difficile da seguire. Peccato che questo non diventi mai uno spunto di cui ridere. Il tema è sempre quello della prima stagione, le battute anche. Salvo e Valentino sono due ingenui amici. Sono coinvolti nel mistero di un delitto irrisolto, in cui – scopriamo in questa seconda parte – convergono interessi di molti, temibili, boss locali e non solo.

Un ritorno semplice che guarda al passato

Come tradizione vuole saranno proprio i due inetti, bravissimi a sbagliare ogni mossa, a mettere in crisi i clan di Cosa nostra. Ficarra e Picone sono maschere comiche che guardano alla semplicità del passato, con il loro essere litigiosi eppure stretti come fratelli, due caratteri opposti che si completano. La loro potenza caotica sarà fatale per un sistema fatto di guardie e ladri, di regole rigide, d...