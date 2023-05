Il motivo per cui una serie come Infiltrati alla Casa Bianca sia stata creata e pensata proprio oggi come un racconto satirico dello Scandalo Watergate non è esattamente un mistero e per molti versi è chiaramente una presa in giro dello status quo della politica americana, in particolare quella dell’ex presidente Trump. Ma i 5 episodi di questa miniserie, creata da Alex Gregory e Peter Huyck, non sempre funzionano e sono spesso fin troppo grotteschi per essere davvero divertenti.

Sia Gregory che Huyck, che il regista regista David Mandel, sono figli di Veep ed il tentativo di riportare l’atmosfera dell’esilarante e spesso tagliente commedia con protagonista Julia Louis-Dreyfus è evidente in questo show, anche se non altrettanto efficace.

E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux) sono la perfetta rappresentazione di un genere di maneggiatori di una politica f...