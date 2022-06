La recensione della Parte 1 della serie La Casa di Carta: Corea, disponibile dal 24 giugno su Netflix

Il successo ottenuto dalla serie spagnola La Casa di Carta su Netflix ha ora portato alla creazione di un remake coreano che riesce a sfruttare gli elementi dell’opera originale per proporne una versione per certi aspetti migliorata e ben adattata alla struttura della società del nuovo paese in cui si svolge la storia.

Chi ha amato seguire il piano del Professore riconoscerà immediatamente i tanti punti in comune tra le due versioni, ma non si può non lodare l’impegno compiuto dagli autori nel cercare un approccio ben calibrato sul proprio pubblico di riferimento tenendo al tempo stesso in considerazione l’appeal internazionale che contraddistingue il progetto.

GUARDA – Il trailer della serie

La trama di La Casa di Carta: Corea

Nei primi sei episodi della serie che compongono la Parte 1 della serie La casa di Carta viene introdotto il Professore (Yoo Ji-tae) a...