La recensione dei sei episodi della Parte 2 della serie La casa di Carta: Corea, disponibile su Netflix dal 9 dicembre

La parte 2 della serie La Casa di Carta: Corea porta, come accaduto nell’originale spagnolo, alla conclusione dell’ambizioso e complicato piano ideato dal Professore con sei nuove puntate dirette da Kim Hong-Sun.

La storia della rapina alla Zecca di Stato, ambientata in un futuro ipotetico in cui le due Coree si sono unificate, prosegue da dove si era interrotta e, per chi ha già visto la serie originale segue binari già percorsi nel progetto ideato da Álex Pina, pur offrendo qualche sorpresa nella gestione della storia dei protagonisti.

Gli eventi al centro della storia

Il racconto prosegue dopo che il Professore (Yoo Ji-tae) sembra sia stato identificato dal capitano Cha Moo-hyuk (Kim Sung-oh), che potrebbe rivelare i suoi sospetti all’ispettore Seon Woo-jin (Kim Yun-jin), impegnata a provare a capire il piano in atto dopo aver ricevuto una bancono...