È facile capire perché la storia di Bass Reeves, primo vicesceriffo nero a ovest del Mississippi, abbia affascinato Chad Feehan, ma soprattutto Taylor Sheridan, produttore esecutivo dello show, e perché Lawmen – La storia di Bass Reeves potrebbe potenzialmente diventare un’antologia dedicata a famosi uomini di legge che hanno scritto la storia dell’America, perché il personaggio interpretato da David Oyelowo è oggettivamente intrigante.

Andando a sbirciare la storia del dimenticato (dalla storia, ma non dal cinema e dalla TV) Bass Reeves, di cui non si hanno troppe notizie ufficiali e guardando i primi tre episodi di Lawmen – La storia di Bass Reeves, ci si rende conto di come i primi due, in particolare, siano per lo più introduttivi e fedeli alla vera storia del vicesceriffo che incontriamo, non a caso, proprio durante la Guerra di Secessione, nella quale era arruolato tra i confed...