Legends of Tomorrow 7×13 “Knocked Down, Knocked Up”: la recensione

Come Batwoman anche Legends of Tomorrow si trova nello stesso limbo, con autori ed attori che non conoscono l’eventuale destino dello show che non è stato ancora rinnovato dopo una stagione che si è conclusa con molti cambiamenti.

Buona parte dei 13 episodi di quest’anno si sono svolti nel 1925, con le Leggende, senza la Waverider, che hanno fatto di tutto per tornare nel proprio tempo, per poi scoprire, quando finalmente lo hanno fatto grazie al nuovo personaggio di Gwyn Davies interpretato da Matt Ryan, di essere stati soppiantati da dei robot con le loro stesse sembianze. Dopo la riconquista della loro astronave, le Leggende sono infine giunte alla sorprendente conclusione che fosse arrivato per loro il momento di andare finalmente in pensione, lasciando lo scettro del comando ai due Gideon, nel...