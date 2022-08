Nata come serie a fumetti nel 2008, Locke & Key ha sin da subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una valida trasposizione televisiva. Ci provò la 20th Century Fox nel 2011, mettendo insieme un episodio pilota con tanto di Miranda Otto e Jesse McCartney nel cast. Inutile dire che il risultato non fu abbastanza soddisfacente da dare il via a una serie, finendo rapidamente nel dimenticatoio (e su Vimeo). Passano un po’ di anni e, nel 2020, Netflix decide di riprovarci, dando nuova linfa vitale alla famiglia Locke.

Dopo due stagioni dal discreto successo, l’azienda americana ha finalmente pubblicato una terza tornata di episodi, seppur costituita da due puntate in meno del solito e da una durata leggermente inferiore. Non lo nascondiamo: lo show non è mai riuscito a sfruttare davvero il materiale originale creato da Joe Hill (il figlio di Stephen King), preferendo puntare sul dramma adoles...