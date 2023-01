La recensione della prima stagione di Lockwood & Co., la nuova serie Netflix disponibile in streaming dal 27 gennaio

Siamo in Gran Bretagna, decenni dopo la comparsa di un fenomeno noto come “Il Problema”, una misteriosa infestazione che ha improvvisamente colpito e decimato il mondo. Il responsabile non è però un comune virus, bensì un’epidemia di fantasmi assassini, invisibili a tutti ma inspiegabilmente percepiti solo dagli adolescenti, che vengono perciò addestrati fin da piccoli a combattere questi spettri con catene, cerchi di sale, spade ed esplosivi.

Delineare in modo semplice ed immediato le regole interne di una realtà alternativa non è mai un compito facile, ma Lockwood & Co. riesce a risolvere il problema già nei primi minuti del primo episodio, senza ricorrere a prologhi o “spiegoni” più o meno camuffati, ma grazie ad una sceneggiatura brillante e ad una sequenza di titoli di testa che rende visivamente esplicativo il contesto d...