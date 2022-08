Lost Ollie la recensione in anteprima della prima stagione, disponibile su Netflix dal 24 agosto.

Lost Ollie, miniserie basata sul romanzo Ollie e i giocattoli dimenticati di William Joyce, è in arrivo su Netflix la prossima settimana. Alla regia Peter Ramsey, che con Joyce aveva lavorato già a Le Cinque Leggende di Dreamworks, su sceneggiatura riadattata da Shannon Tindle e con gli effetti speciali curati da Light & Magic. Da bambini avrete sicuramente avuto un giocattolo a cui eravate molto legati, e nella storia del media televisivo e cinematografico è qualcosa che abbiamo visto più volte. È quello che succede anche a Billy e Ollie, separati per qualche motivo ma intenzionati a ritrovarsi. Per scoprire se il piccolo Ollie si ricongiungerà con il suo amato Billy dovrete aspettare il 24 agosto, ma nel frattempo potete farvi un’idea di cosa vi aspetta.

La trama di Lost Ollie

Billy e Ollie sono amici inseparabili, giocano ogni giorno fino a tardi e vivono un sacco di avventur...