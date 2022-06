Man vs Bee la recensione in anteprima della prima stagione, disponibile su Netflix dal 24 giugno

Rowan Atkinson è un mostro. L’attore britannico classe ’55 è entrato nel cuore dei fan per i suoi ruoli comici, con su tutti ovviamente Mr. Bean, ma è un vero maestro dell’humor inglese, in grado di strappare una risata con una semplice smorfia. Per Man vs Bee, disponibile su Netflix dal prossimo venerdì, Atkinson torna alla commedia slapstick, al fianco di William Davies, una reunion dei due dopo la trilogia di Johnny English. Ma c’è ancora spazio per questo tipo di comicità? O ci troviamo di fronte a un prodotto ormai fuori tempo massimo? La risposta a entrambe le domande potrebbe sorprendervi.

Man vs Bee: la trama

Trevor (Atkinson), per poter portare in vacanza la figlia, ha trovato lavoro come house sitter. La sua prima mansione lo porta nella villa di lusso super tecnologica di Nina e Christian. Un lavoro all’apparenza semplice, nonostante la completa mes...