Basata sul libro Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer di James L. Swanson, Manhunt, miniserie creata da Monica Beletsky (Fargo, The Leftovers, Friday Night Lights), racconta il tragico omicidio del Presidente Abraham Lincoln (Hamish Linklater), avvenuto mentre lui e la moglie Mary Todd assistevano allo spettacolo teatrale Our American Cousin presso il Ford Theatre di Washington, per mano di John Wilkes Booth (Anthony Boyle) e la caccia all’uomo che ne seguì, ad opera dell’allora Segretario alla Guerra del Presidente, Edwin Stanton (Tobias Menzies).

Manhunt e ritmo narrativo che distrae

Manhunt ha debuttato su AppleTV+ con i primi 2 episodi il 15 marzo e proseguirà con i restanti 5 (7 in tutto) che saranno disponibili sulla piattaforma ogni giovedì. Anche questa serie, come sembra essere ormai diventata un’irrinunciabile abitudine per molti prodotti televisivi, no...