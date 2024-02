La recensione di One Day, serie disponibile su Netflix dall’8 febbraio

Basato sull’omonimo romanzo di David Nicholls, One Day è una serie ambientata nel Regno Unito che segue la storia di Emma Morley (Ambika Mod) e Dexter Mayhew (Leo Woodall) dal 1988 al 2007, guardando alla loro vita, per 14 episodi (un’eccezione ormai su Netflix), sempre nello stesso giorno: il 15 di luglio.

Emma e Dexter

Emma e Dexter si incontrano per la prima volta durante la festa di laurea organizzata dal college in cui hanno entrambi studiato, ma è immediatamente evidente quanto diversi siano l’uno dall’altra. Dexter è un giovane e ricco privilegiato di bell’aspetto, che non ha mai notato Emma nonostante abbiano studiato assieme, Emma è una ragazza intelligente e dalle idee chiare sul futuro e su ciò che vuole nella vita, che sembra avere poco in comune con il bello del suo corso. Quando questo tuttavia ...