Kristen Wiig guida un cast stellare nella nuova serie tv comedy di Apple TV+ Palm Royale, ambientata nella Florida di fine anni ’60. Ecco la nostra recensione (senza spoiler) della serie in arrivo sulla piattaforma il 20 marzo.

“Tutto ciò che ho sempre voluto è appartenere. Essere qualcuno in questo mondo. Ma c’è una fregatura quando una donna vuole essere qualcuno. E quella fregatura sono gli altri”.

Una premessa recitata in voice over dalla protagonista nella primissima scena di Palm Royale che suona come una dichiarazione d’intenti: preparatevi ad una storia di riscatto femminile, piena di ostacoli e tribolazioni che la nostra eroina riuscirà a superare con le proprie forze, trovando finalmente il suo agognato posto nel mondo.

Liberamente tratta dal libro “American Pie” di Julier McDaniel e con Abe Sylvia in veste di showrunner e produttore esecutivo, Palm Royale ...