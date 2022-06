La nostra recensione della serie Run – Fuga d’amore, dal 6 giugno su Sky

“Non hai la sensazione che stiamo scappando da qualcosa da cui non potremo mai scappare?“, dice ad un certo punto Billy (Domhnall Gleeson) a Ruby (Merritt Wever), rendendo manifesto il cul de sac in cui entrambi si ritrovano. Lui life guru di successo, autore di best-seller motivazionali; lei architetto in carriera con marito e figli (ma entrambi nascondo dei segreti). Erano una coppia ai tempi del college, e da allora non si sono più rivisti, mantenendo però una promessa: se uno dei due manda all’altro un messaggio con scritto “Scappa” e riceve una risposta entro 24 ore, entrambi lasceranno quello che stanno facendo in quel momento per recarsi al Grand Central Terminal (stazione di Manhattan) e partire insieme su un treno e attraversare gli Stati Uniti. Questo accade, 17 anni dopo, all’inizio di Run – Fuga d’amore, comedy in 7 episodi creata da Vicky Jones, andata in onda su HB...