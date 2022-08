La nostra recensione della miniserie Santa Evita, disponibile su Disney+

Qualcuno dice che la morte sia solo l’inizio di una nuova vita; guardando Santa Evita, in un certo senso, troviamo una peculiare conferma – al di fuori di qualsiasi metafisica – di questa teoria. La miniserie di Star (prodotta, tra gli altri, da Salma Hayek) prende il via dal momento della morte della celeberrima Eva Peron (Natalia Oreiro), first lady già immortalata dal musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. A distanza di settant’anni dalla dipartita di Eva, detta Evita, la serie – da vedere rigorosamente in lingua originale, per salvaguardare le orecchie dal sanguinamento – ripercorre le rocambolesche vicende legate alla salma della donna.

Risparmiate i sorrisi sardonici; sebbene trapassata nel ’52, Evita è più viva che mai. Basti pensare al fatto che il libro di Martínez da cui è tratta la serie sia il romanzo più tradotto della storia letteraria argentina. La pre...