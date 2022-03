La recensione del nono episodio della stagione 3 della serie Servant, disponibile da oggi su Apple TV+

“Adesso parliamo di Dorothy”. Questo avrebbe dovuto essere il titolo di questa puntata di Servant, anche a costo di contravvenire alla regola dei nomi degli episodi “mono parola”. Perché quello che prelude il gran finale è un ottimo studio del personaggio interpretato da Lauren Ambrose. È lei che da sempre affronta i cambiamenti più assurdi e incoerenti, anche se spesso è messa ai margini nelle decisioni, salvo concederle i momenti di follia e di sfogo, è sempre stata lei la protagonista della serie. Se serviva una conferma, ora l’abbiamo.

Gli uomini, soprattutto in questa stagione, sono alla stregua di servi di una regina: goffissimi e in difficoltà fanno di tutto per farla stare bene, esistono in funzione del mantenimento del segreto di famiglia. Abbiamo conosciuto Sean e Julian come il contrappunto ragionevole alle insensatezze che si svolgevano nelle quatto mura domest...