Skull Island la recensione della stagione 1, disponibile su Netflix dal 22 giugno

Il Monster Universe di Legendary Pictures si sta diffondendo su diversi servizi streaming: per Apple TV+ è in produzione una serie tv live action dedicata a Godzilla, mentre su Netflix è disponibile, dallo scorso 22 giugno, Skull Island. Si tratta di una serie animata in otto episodi, ambientata proprio sull’isola natale di Kong, già protagonista del film con Brie Larson e Tom Hiddleston.

La serie, scritta da Brian Duffield e Jacob Robinson arriva inspiegabilmente senza il doppiaggio in italiano, raccontando in otto episodi le disavventure di un gruppo di esploratori e il loro incontro con il re delle scimmie. Come scopriremo in questa recensione, si tratta comunque di uno show riservato a un pubblico più giovane, nonostante non manchino momenti più violenti e qualche parolaccia.

La trama di Skull Island

Sono g...