La nostra recensione di Sotto la cappa della guerra, ottavo episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, disponibile su Paramount+

Cicatrici incancellabili, ambiguità, rimorso e rimpianto sono al centro dell’episodio più dolente che Star Trek: Strange New Worlds ci abbia donato finora. Trattasi di Sotto la cappa della guerra, puntata che prende il via da una premessa, invero, piuttosto tranquilla. Eppure, la serie riesce a guidare con successo l’Enterprise in territori oscuri e spesso inesplorati, pregni di dilemmi morali. Sotto la cappa della guerra, scritto da Davy Perez e diretto da Jeff W. Byrd, fonde perfettamente narrazioni avvincenti, intrighi politici profondamente radicati e una minuziosa disamina della psiche umana.

Fin dall’inizio, l’episodio crea un’atmosfera emotivamente gravosa, ponendo le basi per l’arrivo del disertore Klingon Dak’Rah (Robert Wisdom). Ogni momento della sua permanenza a bordo dell’Ent...