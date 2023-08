La nostra recensione di Rapsodia Subspaziale, nono episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds

Se l’alternativa all’innovazione è la morte, Star Trek: Strange New Worlds ha scelto la vita. Con il nono episodio della seconda stagione, la serie ha osato navigare in acque inesplorate, tra le insidiose onde del musical. Lasciate da parte ogni aspettativa per godervi un capitolo originale e coraggioso: Rapsodia Subspaziale è, infatti, non solo il primo episodio musicale del franchise, ma una testimonianza della volontà audace di sperimentare.

La premessa dell’episodio può sembrare assurda: l’idea di un campo di incertezza quantica causa, nell’equipaggio, una contaminazione nel modo di comunicare. Un concetto audace, che apre le porte a una tavolozza di emozioni, sviluppo dei personaggi e creatività raramente visti in una serie di fantascienza. Sebbene i punti iniziali della trama sembrino goffi, preparano il terreno per un episodio che si...