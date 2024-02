Star Wars: The Bad Batch, la recensione dei primi tre episodi della stagione 3, disponibili su Disney+ da oggi 21 febbraio.

Sembra ieri quando la Clone Force 99 esordì nei primi episodi dell’ultima stagione di Star Wars Clone Wars. Episodi che portavano lo stesso titolo della serie che li avrebbe visti protagonisti da lì a poco tempo dopo. Sono invece passati cinque anni da quella puntata intitolata The Bad Batch, che introdusse nel canone di Star Wars i cinque cloni modificati comandati da Hunter.

La stagione 3 di The Bad Batch inizia questa mattina, con un trittico di episodi che riprende le fila di quanto successo lo scorso anno, con il tragico finale e il saluto eterno a un membro del team. Questa stagione sarà poi l’ultima, chiudendo le vicende della squadra, e spostando il focus su qualcosa d’altro. Nonostante non sappiamo ancora nulla sul futuro delle serie animate di Star Wars, la clone force 99 c...