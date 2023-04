La recensione dell’episodio 4 della quarta stagione di Succession, disponibile su Sky e in streaming su NOW

E così, per la prima volta dopo molto tempo, Succession ricomincia a parlare di successione. Con il corpo ancora caldo di Logan, il board della Waystar Royco è alla ricerca di una reggenza. Il triste commiato si svolge tutto in un unico luogo, l’appartamento del patriarca (che viene già conteso), ma in stanze diverse. Lì si ritorna, da capo, a parlare di futuro dell’azienda, mentre i mercati fanno sentire il loro fiato sul collo. Ora bisogna fare le cose per bene. È in questo piccolo lasso di tempo che “si fa la storia” come dice Greg. Per tutti questo sarà un nuovo inizio.

Lo è sicuramente per i tre fratelli, che ritornano a confrontarsi sui temi della prima stagione: chi erediterà il potere? Lo è anche per la serie, che si trova ad affrontare una sfida molto complessa. Ora inizia veramente, come se fosse un remake di se stessa, con una situazione simile a quella di partenza e ...