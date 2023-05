La recensione dell’episodio 8 della quarta stagione di Succession, disponibile su Sky e in streaming su NOW

C’è un episodio in The Newsroom di Aaron Sorkin che parte dalle stesse premesse di questa puntata di Succession. È la notte delle elezioni in America. La divisione news di un importante canale TV (ACN nella prima, ATN nella seconda) segue i risultati cercando di dare i numeri più giusti possibili e di farlo prima della concorrenza. Chi riesce a guidare il flusso di notizie in questa occasione ottiene share, credibilità e tiene in mano le sorti di una nazione. In entrambi c’è uno stato in bilico e un annuncio dato troppo presto che potrebbe portare a risultati disastrosi per l’emittente e gli U.S.A stessi.

The Newsroom ha gestito la puntata a testa alta e con lo sguardo dritto. È chiaro cosa è bene e cosa è male, cosa deve succedere perché un personaggio si salvi dal suo errore. Lo spettatore viene informato delle conseguenze e sa da che parte stare. Una puntata deont...