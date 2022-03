Superman & Lois 2×06 “Tried and True”: la recensione

Tried and True è un buon esempio di come uno show televisivo, se ben scritto, possa riuscire a giostrarsi tra diverse trame in maniera bilanciata, soprattutto in un episodio come questo di Superman & Lois il cui incipit permettere per la prima volta di vedere uno scorcio del mondo da cui Bizarro si è allontanato per arrivare su Terra Prime, facendo legittimamente pensare che questo aspetto sarebbe stato il fulcro della puntata. E sbagliando.

L’episodio 2×06 di Superman & Lois trova invece un tema comune nella difficoltà di mantenere delle relazioni stabili con le persone che sia amano. A partire dall’apparente disfacimento del matrimonio dei Cushing, dopo la rivelazione dell’infedeltà di Kyle, e passando per i problemi tra Lois e Lucy e Jordan e Jonathan, Tried and T...