Superman & Lois 2×07 “Anti-Hero”: la recensione

La cosa migliore di Superman & Lois è che è quasi sempre imprevedibile e si diverte, riuscendoci anche bene, a portare fuori strada i fan dell’uomo d’acciaio gestendo in maniera interessante ed inaspettata le storyline dei fumetti a cui si ispira.

I MILITARI IN TV SONO (QUASI) SEMPRE DEGLI IDIOTI

Abbiamo già accennato la scorsa settimana al fatto che i militari in TV siano spesso rappresentati come degli ottusi, completamente incapaci di giudicare una situazione nel suo complesso, soffermandosi solo sul problema contingente che credono di dover risolvere ad ogni costo ed il Generale Anderson non fa sicuramente eccezione.

Nell’episodio 2×07 di Superman & Lois, forse quello più ricco di colpi di scena dall’inizio della stagione, l’ossessione di Anderson per Bizzaro lo renderà estremamente...