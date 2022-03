Superman & Lois 2×08 “Into Oblivion”: la recensione

L’episodio 2×08 di Superman & Lois va in onda ad un giorno dall’annuncio che la serie, assieme a The Flash, è l’unica per ora ad aver ricevuto un rinnovo ufficiale da parte del network tra quelle dell’Arrowverse, il che non ci sorprende, ma va anche accolta come un’ottima notizia, considerato come questo show sia riuscito ad elevarsi rispetto allo standard dell’universo Berlantiano con storyline interessanti ed una indiscutibile qualità.

SI TORNA A PARLARE DI CRISI SULLE TERRE INIFNITE

Into Oblivion è anche il primo episodio della serie a fare un diretto riferimento agli eventi di Crisi sulle Terre Infinite quando racconta come Natalie, in fuga dal suo mondo ed in cerca del padre, sia rimasta per mesi in un limbo tra dimensioni, creato dall’onda di antimateria, per approdare infine su Terra-Prime,...