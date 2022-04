Superman & Lois 2×10 “Bizarros in a Bizarro World”: la recensione

Più che l’episodio di una serie TV Bizarros in a Bizarro World sembra un esperimento sociale in cui gli autori di Superman & Lois tentano di dimostrare come l’ambiente che li circonda abbia una diretta influenza sugli individui, e se si aggiunge al mix una famiglia di supereroi ed una donna decisa a tutto pur di ascendere alla vera essenza del potere, il risultato è una delle puntate più intriganti di questa stagione.

UN ALTRO MONDO UN’ALTRA VITA

L’episodio 2×10 di Superman & Lois riprende da dove eravamo rimasti un mese fa, con Superman che attraversa il portale verso un nuovo mondo nel tentativo di fermare Ally Allston, diventando foriero di cattive notizie per gli abitanti di questa versione cubica di Terra-Prime, in cui tutto è il contrario della realtà in cui vivo...