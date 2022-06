Superman & Lois 2×12 “Lies That Bind”: la recensione

Dopo un’altra lunga pausa Superman & Lois torna per allinearsi con la programmazione di The Flash, mentre infatti la 2^ stagione della prima serie è composta da 15 episodi, quella di The Flash ne avrà 20 ed entrambe si concluderanno nell’ultima settimana di giugno. Sebbene l’episodio riprenda esattamente da dove eravamo rimasti la scorsa volta, Lies That Bind è forse la puntata più debole della stagione e per i motivi che in molti temevano: la rivelazione di un grande segreto.

IL PROBLEMA DELLE SERIE CW CON LE IDENTITÀ SEGRETE

Come abbiamo già accennato in occasione della recensione dell’ultimo episodio di Superman & Lois, le serie CW hanno un grande problema con la gestione delle identità segrete dei suoi supereroi. Da Arrow fino a The Flash praticamente tutti i protagonisti dell’Arrowverse si s...