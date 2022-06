Superman & Lois 2×13 “All is Lost”: la recensione

Dopo la battuta d’arresto dell’episodio Lies That Bind, con il dramma della famiglia Cushing che aveva preso il sopravvento e che solo in parte si dipana in All is Lost, questa settimana Superman & Lois torna ad essere la serie che il pubblico vuole ed ama, con gli intrecci adolescenziali tipici degli show The CW ridotti fortunatamente ai minimi termini.

CHE DISASTRO LUCY LANE!

Le decisioni prese da Lucy Lane nell’episodio 2×13 di Superman & Lois saranno determinanti per ciò che accadrà alla sua famiglia e potenzialmente al mondo intero. Ancora nascosta nella sede del culto di Ally assieme ai pochi dei suoi accoliti rimasti, Lucy è fermamente decisa a dimostrare a tutti ed in primo luogo a se stessa che Ally non solo non è sparita nel nulla, abbandonandoli, come molti pensano, ma non è nemmeno la folle assetata di...