Verità, giustizia e un domani migliore. Il nuovo motto di Superman trova spazio nell’episodio 2×15 di Superman & Lois ed è davvero perfetto per riassumere il senso di questo incredibile finale della 2^ stagione dello show, che non solo mette fine alla trama incentrata sulla temibile Ally Allston e sulla fusione di Mondo Bizzarro con il pianeta di Superman, ma in un certo senso apre definitivamente la strada ad un futuro per le serie dei supereroi in TV, che rifugge completamente dallo standard a cui l’Arrowverse ci aveva abituati, per trasformarsi in qualcosa di migliore e più epico, esattamente ciò che questo genere di prodotti dovrebbe rappresentare e quindi ispirare.

Siamo consapevoli della nostra parzialità nei confronti di questa serie, ma nella stessa misura in cui l’Arrowverse viene criticato, quando necessario, merita anche di essere elogiato quando funziona. Alcuni forse, g...