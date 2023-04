L’episodio 3×05 di Superman & Lois ci conferma come gli autori di questo show abbiano le migliori intenzioni ed anche i mezzi per portare sullo schermo un ottimo prodotto, anche se questa stagione della serie non è al livello delle precedenti e, come sospettavamo e come abbiamo ribadito già diverse volte, è in parte frenata dalla storyline della malattia di Lois.

UN MOMENTO DI ALTA TELEVISIONE

Uno dei momenti più particolari dell’episodio e sicuramente uno dei più sentiti, è quello in cui Clark, che ha accompagnato Lois alla sua prima chemioterapia presso la struttura ospedaliera di Bruno Mannheim, si ritrova a parlare con due donne malate di tumore che gli domandano come stia vivendo la malattia della moglie.

Quello che la serie riesce a fare in maniera encomiabile è toccare un tema tanto difficile, ma anche tristemente presente nella vita di molti, con grande sensibilità non affrontando...