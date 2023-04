Qualche episodio ci fa ci chiedevamo che fine avesse fatto Sophie (Joselyn Picard), la figlia minore di Kyle e Lana e l’episodio 3×06 di Superman & Lois risponde a questa domanda: nessuno se ne preoccupa troppo, nemmeno la sua famiglia.

Non possiamo dire di apprezzare particolarmente le storyline in cui, personaggi sostanzialmente inutilizzati, spuntano improvvisamente fuori e vengono usati solo per un po’ di vano dramma, cosa che accade appunto con la piccola Sophie che, stufa di essere ignorata da tutti i membri della propria famiglia, si dà alla fuga.

Inutile dire che tutto si concluderà al meglio e genitori e sorella, dopo averla ritrovata, si scuseranno per il loro comportamento, ma la realtà è che questa specifica trama, fine a se stessa per quanto concerne il personaggio, ha l’unico scopo di far venire alla luce la relazione tra Kyle e Chrissy che, una volta scoperta da Lana, prenderà u...