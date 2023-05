Il peggioramento delle condizioni di Lois, nell’episodio 3×07 di Superman & Lois, dovuto agli effetti collaterali delle cure, diventa un’occasione per Jordan e Jonathan di ottenere la verità dai genitori, che avevano cercato di proteggerli dalla gravità della diagnosi della madre, con Jonathan in particolare che mostrerà tutta la propria frustrazione nei confronti del fratello e del padre, incapaci – secondo lui – di comprendere fino in fondo che cosa significhi affrontare la propria mortalità senza avere i loro poteri e senza che nemmeno la tecnologia di un pianeta alieno possa fare nulla per aiutare concretamente Lois.

LA VERITA’ SULLA FAMIGLIA MANNHEIM

Con la rivelazione della puntata precedente, l’episodio 3×07 di Superman & Lois è per lo più dedicato alla famiglia Mannheim, di cui viene raccontata con dei flashback la storia di origine. Quando Lois, in occ...