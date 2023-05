L’episodio 3×10 di Superman & Lois inizia con una buona notizia ed una toccante scena corale in cui Lois condivide con le persone che ama un importante traguardo, quello cioè della fine della chemioterapia. Da quel momento in poi la puntata è così ricca di eventi che sembra impossibile gli autori siano riusciti a racchiuderli tutti in 45 minuti.

IL RITORNO DI LEX LUTHOR E LA FUGA DI PEIA

La direzione che la serie sta prendendo in vista di una eventuale 4^ stagione (che non è detto ci sarà), è chiaramente quella di introdurre Lex Luthor come prossimo antagonista. Dopo aver appreso che con la loro inchiesta giornalistica Lois e Clark hanno fatto condannare Luthor per un omicidio che non ha commesso, i due sono decisi a riparare al danno e quando la giornalista si reca al DOD da Peia per proporle di scrivere la sua storia, assicurandole di non voler sfruttare la sua posizione di svantaggio, in realtà nasco...