L’episodio 3×12 di Superman & Lois, il penultimo della stagione, è forse un po’ dolceamaro, se da una parte introduce infatti efficacemente colui che sarà il prossimo nemico di stagione, dall’altra arriva dopo un annuncio non facile da accettare per i fan della serie che, pur potendo festeggiare per il rinnovo dello show (la 4^ stagione avrà solo 10 episodi), sono consapevoli che la serie che vedremo il prossimo anno potrebbe essere molto diversa da quella attuale, non solo a causa dell’epurazione del cast, ma anche per i tagli al budget che potrebbero andare pesantemente ad inficiare sulla qualità del prodotto finale.

SUPERBOY SI RIVELA AL MONDO

La parte forse meno riuscita dell’episodio 3×12 di Superman & Lois è quella che riguarda l’introduzione al mondo di Superboy. La piega presa da Jordan negli ultimi episodi della stagione è infatti piuttosto preoccupant...