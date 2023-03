La recensione della stagione 2 di Tenebre e ossa, disponibile su Netflix

Il Grishaverse di Leigh Bardugo ritorna sugli schermi di Netflix con la stagione 2 della serie Tenebre e ossa, che attinge alla trilogia Grisha e alla dilogia di Sei di Corvi, iniziando inoltre a inserire i primi elementi legati a Il re delle cicatrici, il primo romanzo dedicato alla storia di Nikolai.

L’unione dei racconti dei vari personaggi permette così al progetto ideato per il piccolo schermo di raggiungere un buon equilibrio narrativo in cui gli elementi più scontati e prevedibili, come la storia d’amore tra Alina e Mal, sono affiancati da un approccio maggiormente dark e adulto, tra voglie di vendetta e lotte per la sopravvivenza.

La trama della stagione 2 di Tenebre e Ossa

La storia si era interrotta con Alina Starkov (Jessie Mei Li) e Malyen “Mal” Oretsev (Archie Renaux) in viaggio. I due arrivano quindi a Novyi Zem dopo che l’Oscuro (Ben Barnes) ha usato i poteri della gio...