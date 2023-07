La recensione del quarto episodio della seconda stagione di The Afterparty, episodio intitolato Hannah, disponibile su Apple TV+

The Afterparty è ormai sinonimo di qualità. Qualità per quanto riguarda i prodotti trasmessi da Apple TV+, che si dimostrano tanto curati quanto interessanti. Qualità per le opere targate Christopher Miller, che tra The LEGO Movie e Spider-Man: Into the Spider-Verse sembra non sbagliare mai un colpo. Infine, qualità anche per il genere narrativo dei “whodunnit”, ovvero quei gialli nei quali non si conosce l’identità dell’assassino sino alla fine e che negli ultimi anni sembrano aver maturato di nuovo interesse nel pubblico.

La prima stagione dello show prodotto dalla Lord Miller Productions si è dimostrata una piccola gemma e, giunti al quarto episodio della seconda stagione, possiamo dirci felici di quanto visto sinora. Dopo i primi tre episodi, dedicati al genere delle commedie degli equivoci, dei film romantici e di quelli noir, tocca ora ad “Hannah” racc...