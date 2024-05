Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

Siamo soliti parlare dei trend TikTok che portano spettatori in sala e fanno il successo dei film o dei tiktoker pagati dalle distribuzioni per promuovere i loro film, ma facciamo sempre poca attenzione a come e perchè in realtà sia il cinema a essere cruciale per chi sta su TikTok

