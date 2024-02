Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

Molti paesi europei hanno cambiato o stanno cambiando governo verso destra. E in molti di questi il finanziamento di film è diventato o diventerà più complicato. Come e quanto i film vengono finanziati dagli stati in europa, in che percentuali e quali difficoltà esistono oggi nei paesi più a destra.

