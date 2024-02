Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

La prima di due puntate riguardo le opportunità concrete che i prossimi due anni di secca di grandi film dei grandi studios ci riservano. Iniziamo da cosa è successo in questi primi mesi e come sembri che un nuovo target si stia rivolgendo ai film indipendenti creando successi lì dove non si pensava ce ne sarebbero stati..

