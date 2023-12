Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

Invece che andarsene in silenzio alla seconda settimana in sala e con un misero incasso di 250.000€, Alice Rohrwacher con un video ha quasi raddoppiato l’incasso del suo film. Un video spontaneo ma non troppo diretto al pubblico ma soprattutto, indirettamente al suo distributore. Ma aveva alternative? Cosa può fare un film come il suo per essere distribuito al meglio?

