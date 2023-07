Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

In riproduzione

Ci sono 6 film italiani in concorso a Venezia e non somigliano per niente ai film italiani che una volta andavano in concorso a Venezia. Anzi non somigliano proprio ai film italiani, non ne hanno i generi, non ne hanno i budget. Cosa sta cambiando?

Tutti gli episodi