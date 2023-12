Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

Torniamo a parlare di come avanza la strategia dei videogiochi su Netflix, aumentano in quantità, aumentano le licenze e quelli in sviluppo, eppure sembra che il salto di qualità sia lontano anni luce.

