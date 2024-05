La nostra recensione di C’est pas moi, il corto di Leos Carax presentato al Festival di Cannes 2024

Vorrebbe ispirarsi all’ultimo Jean-Luc Godard, ma finisce ben presto nei territori dell’ultimo Gaspar Noé. Con C’est Pas Moi, Leos Carax vorrebbe realizzare un video saggio sul suo cinema, i media e la società attuale, eppure quello che emerge sono solo grandi impalcature su cui lo spettatore dovrebbe costruire da solo delle riflessioni, ma che in verità non portano da nessuna parte.

C’est pas moi nasce da un’esibizione mai realizzata per il museo Pompidou, in cui il regista francese avrebbe dovuto rispondere alla domanda “Chi sono?”. Quello che è rimasto (e presentato al Festival di Cannes nella sezione Cannes Premiere) è un corto di 40 minuti dove, come il titolo suggerisce, Carax parte da se stesso per non parlare di se stesso sotto il profilo privato, ampliando invece l’orizzonte alla sua carriera, al legame tra vita privata e a...