La recensione della puntata 3×06 di The Boys, online su Prime Video

È la forma più bassa, volgare e offensiva di posizionamento politico ad aprire questa puntata cruciale di The Boys: un video per i social media di alcune star (attori reali e personaggi della serie) che insieme cantano male Imagine di John Lennon come omaggio alle vittime di una strage. È Abisso ad averla promossa e dopo i film tv di quart’ordine e i reality dozzinali non ci stupisce che sia finito ad affidarsi anche alla forma più ipocrita e dozzinale di comunicazione social. Ma se è scemo quello che fa, non è scemo per niente quello che vediamo noi. Come nei casi migliori quel video che apre la puntata, così perfetto nella sua pochezza, è in grado di rivedere verso il basso qualsiasi prossimo video simile vedremo nel mondo reale. The Boys ha appena distrutto quella forma di impegno a buon mercato delle celebrities, relegandolo definitivamente al reame del trash cui appartiene.

La serie sa decostruire il mito de...