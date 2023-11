Non sappiamo cosa vi aspettiate da The Curse, serie di e con Nathan Fielder e Benny Safdie ed Emma Stone, che torna per la prima volta sul piccolo schermo dopo Maniac, del 2018, nel ruolo della protagonista Whitney Siegel, ma sicuramente non è quello che troverete in questa serie, che si aggiudica senza ombra di dubbio il titolo di più sorprendente ed eccentrica del 2023.

I due autori, che hanno già lavorato insieme in Good Time e Diamanti grezzi, non sono nuovi ad un genere ansiolitico ed incalzante, ma The Curse ha la caratteristica unica di essere uno show volutamente tagliente, che riesce a travalicare qualsiasi genere e passare dal drammatico al comico, con qualche tinta horror, con una fluidità sorprendente (quantomeno fino al finale di serie), il tutto riuscendo nell’intento – chiaramente voluto – di mettere costantemente a disagio lo spettatore, che rimane suo malgrado incolla...