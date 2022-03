The Flash 8×08 “The Fire Next Time”: la recensione

Secondo quanto anticipato dallo showrunner Eric Wallace su Twitter, l’episodio 8×08 di The Flash, dopo due puntate di interludio, è quello da cui partirà la nuova trama della seconda graphic novel della stagione, che sarà introdotta però solo alla fine di The Fire Next Time.

DETECTIVE BARRY ALLEN

La storyline principale dell’episodio è invece collegata al ritorno nella serie di Jaco Birch (Max Adler), apparso per la prima volta nella 4^ stagione dello show e tornato poi nella 6^, un metaumano con il potere di veicolare il calore che, dopo una discussione con il proprietario di un Bar che verrà poi trovato morto carbonizzato, sarà accusato di omicidio.

Dopo un periodo trascorso in prigione Birch, tornato in contatto con il figlio adolescente, sembra però apparentemente deciso a tenersi fuori dai guai ed al suo arresto griderà a g...