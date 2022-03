The Flash 8×09 “Phantoms”: la recensione

Il mistero si infittisce nell’episodio 8×09 di The Flash, ma in un certo senso comincia anche a svelare alcuni dettagli della trama orizzontale di questa 2^ parte di stagione in una puntata decisamente Chester P. Runk-centrica, che aiuta ad approfondire la conoscenza con l’ultimo membro entrato a far parte del Team Flash.

CONOSCIAMO MEGLIO CHESTER P. RUNK

Chester P. Runk (Brandon McKnight) è entrato nella serie per prendere il posto di Cisco Ramon e diventare anche l’intermezzo comico che ci si aspetta sia presente in serie come questa, è quindi un piacere quando a questi personaggi vengono affidati ruoli di maggior spessore, che tendono ad allontanarli da quello che il pubblico si aspetterebbe normalmente da loro. Il problema è evitare forzature al fine di ottenere questo fine, cosa che non si può dire accada nell’